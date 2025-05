GUILLAUME HORCAJUELO/EFE

CANNES (France), 14/05/2025.- (L-R) Eddie Hamilton, Hayley Atwel, Greg Tarzan Davis, Angela Bassett, Tom Cruise, Pom Klementieff, director Christopher McQuarrie, and Simon Pegg pose after the premiere for 'Mission: Impossible - The Final Reckoning' during the 78th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 14 May 2025. The film festival runs from 13 to 24 May 2025. (Cine, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO