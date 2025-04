Richard Kahn, expresidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, falleció el pasado sábado 5 de abril en Los Ángeles a los 95 años, informó este miércoles la entidad. Su legado en la industria del cine abarcó más de seis décadas, en las que dejó una huella imborrable tanto en los estudios donde trabajó como en la propia Academia.

“Nuestro padre tenía un alma amable y generosa, un sentido del humor irónico y fue un padre maravilloso. Lo extrañaremos profundamente”, expresaron sus hijas, Sharon Kahn y Lisa Kahn Feldstern, en un comunicado.

Kahn fue un miembro activo de la Academia desde 1964 y se desempeñó durante años en distintos cargos: fue gobernador por 12 años, vicepresidente en cinco ocasiones, secretario en una y presidente entre 1988 y 1989. Su paso por la institución no solo dejó un legado de liderazgo, sino también de innovación.

“Todos en la Academia estamos profundamente consternados al enterarnos del fallecimiento de Richard.,” dijeron en un comunicado conjunto el CEO de la Academia, Bill Kramer, y la actual presidenta, Janet Yang.

“Richard fue un miembro devoto de la Academia y de la comunidad cinematográfica en general. Durante su tiempo en la junta, tanto como presidente como gobernador durante muchos años, desempeñó un papel vital en el establecimiento de tradiciones que se mantienen hasta hoy. Su visión y liderazgo dejan una marca imborrable. Siguió siendo amigo de muchos, y nuestros pensamientos están con su familia en este momento”, añadieron.

Entre sus aportes más recordados dentro de la Academia está el impulso a eventos que hoy son tradición, como las recepciones para nuevos miembros que se realizan anualmente en todo el mundo y el famoso Almuerzo de los Nominados, inaugurado en 1982 cuando encabezaba el Comité Coordinador de Relaciones Públicas.

Su carrera profesional comenzó tras graduarse de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania y servir como oficial de la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Luego, inició una trayectoria de dos décadas en Columbia Pictures, y en 1975 se unió a MGM, donde llegó a ser presidente de MGM International y luego vicepresidente ejecutivo de marketing para la compañía combinada MGM y United Artists, tras la fusión de 1981.

Durante su paso por los estudios trabajó en la promoción de películas emblemáticas como The Bridge on the River Kwai, The Guns of Navarone, Lawrence of Arabia, A Man for All Seasons, Funny Girl, Oliver!, The Sunshine Boys, Network y Clash of the Titans.

En 1983, fundó una consultora de mercadeo cinematográfico junto a su esposa, Marianne Kahn, y se desempeñó como profesor adjunto en el Peter Stark Producing Program de la Universidad del Sur de California hasta 1989. Además, fue presidente ejecutivo del Film Information Council entre 1985 y 1995 y formó parte de la junta del Will Rogers Memorial Fund entre 1987 y 2001.

En el año 2000 fue reconocido con el Key Art Pioneer Award de The Hollywood Reporter, en honor a su creatividad y contribuciones a la industria del entretenimiento.

Richard Kahn nació en New Rochelle, Nueva York. Le sobreviven sus hijas Sharon Kahn y Lisa Kahn Feldstern, su yerno el juez Daniel Feldstern, y su nieto Nick Fasulo-Feldstern junto a su esposa Jenn.

Un nombre que quizás no era conocido por el público general, pero que fue crucial para construir la historia moderna de la industria de Hollywood, tanto dentro como fuera de la pantalla.