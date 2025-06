Una carta, un proyecto, una invitación que lo cambiaría todo. Así empezó, en enero de este año, el viaje que hoy tiene a los barranquilleros Javier Caraballo y Giselle Borrás alistando maletas rumbo a Zúrich, Suiza, donde por primera vez uno artistas plásticos de La Arenosa expondrán en el marco de Art Basel, una de las ferias de arte más importante del mundo este lunes 16 de junio.

La invitación llegó de la mano de Jackie Eves, curadora y gestora cultural que desde hace más de 30 años reside en Suiza. “Jackie me escribió, me presentó su proyecto y me pidió que enviara una propuesta. Al mes me confirmó: estaba seleccionado. Todo con los gastos cubiertos, hospedaje y un espacio para mostrar lo que soy”, expresó Caraballo.

Y lo que es, precisamente, es un artista que desde Barranquilla ha conquistado escenarios internacionales: Miami, Palm Beach, Luxemburgo, París, Bruselas, Nueva York, Singapur y Panamá han visto su obra. Pero ahora, en Zúrich, todos serán testigos de ‘El niño como artista’.

Desde el Studio Caraballo, ubicado en la carrera 56 No. 84-63, en el norte de la ciudad, plasma un sinnúmero de piezas en la que los niños cobran gran protagonismo, lugar que ha sido el refugio de su arte desde hace cuatro años y que ahora tendrá relevancia a nivel mundial.

Caraballo llevará cuatro obras que recorren sus exploraciones técnicas y conceptuales, piezas que condensan años de búsqueda, color, y Caribe. “Estar en Zúrich no es solo un logro personal, es una oportunidad para mostrar que desde Barranquilla se hace arte de nivel mundial”.

Punto a punto crea sueños

Giselle Borrás crea universos a través de la técnica punto a punto. Desde hace 22 años, su vida gira en torno a una obra que cuestiona lo que vemos y cómo lo vemos. “Esta invitación es una recompensa a tanto tiempo y esfuerzo. Es el resultado de creer en la obra y de crecer con ella”.

Su propuesta artística parte de la pregunta: ¿Y si la realidad no fuera tan sólida como pensamos? Inspirada por la física cuántica y la manera en que lo microscópico revela otras verdades, utiliza una técnica de puntillismo contemporáneo. “Es como si miráramos el mundo a través de un microscopio. Descompongo imágenes en puntos para invitar a mirar de nuevo como lo propone la física cuántica, cómo se debería ver ahí y cuestionar un poco la solidez de la realidad que experimentamos”.

En sus cuadros, monumentos europeos se mezclan con símbolos latinoamericanos e incorpora sus raíces españolas y colombianas. “A partir de ahí utilizo también la hibridación cultural de los elementos iconográficos europeos que están presentes en mi obra como un elemento de memoria, que es parte también de mi historia personal, soy hija de español y de colombiano. Tengo las dos culturas y eso es algo que es evidente en la obra también”, dijo a EL HERALDO.

No es la primera vez que Giselle expone fuera de Colombia. Ha llevado sus obras a París, Milán, Madrid, Miami, Panamá y El Salvador, entre otros destinos. Pero este viaje a Suiza representa algo distinto. “Mi sueño es seguir trabajando y que la obra hable por sí sola, que ella misma encuentre su camino y siga tocando corazones en distintas partes del mundo”.

El arte que juega como un niño

A veces, para mirar el mundo de una forma nueva, basta con recordar cómo se miraba desde niño. Eso lo sabe bien Javier Caraballo, quien ha hecho de la infancia el centro de su obra.

“Siempre me han gustado las actividades artísticas infantiles, las que yo hice y las que veo en otros niños. Me interesa cómo evoluciona el trazo desde que apenas rayamos un papel, hasta que formamos una identidad artística. Ese paso de lo naif a lo profesional es lo que quiero retratar y nuestro viaje es sin duda una gran oportunidad para seguir creciendo como artistas”.

