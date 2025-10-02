La sala Luneta 50 (Cra. 63 #58-44) presentará este sábado 4 de octubre, a las 3:30 y a las 5:00 p. m., la obra “El pájaro de los mil cantos”, a cargo del grupo Camach, de Barranquilla, una obra especialmente dirigida a público infantil y familiar.

Lea Flora Martínez terminó el rodaje de su segunda película como directora

Entre juegos y risas, en esta obra se mezclan distintas expresiones de las artes escénicas: títeres, teatro, manipulación de objetos, narración de cuentos y música en vivo para invitar a niños y niñas a seguir, de la mano de unos alocados científicos, el rastro de un misterioso pájaro capaz de imitar las voces de todas las aves del mundo.

La pieza trata sobre la identidad, la importancia de ser uno mismo, y la perseverancia para alcanzar los sueños; está inspirada en los libros de cuentos “El fantástico aviario de Sir William McCrow” y “El pájaro de los mil cantos”, escritos por Lizardo Carvajal, autor e ilustrador colombiano.

Aquí Daddy Yankee volverá a los escenarios al cantar en los premios Billboard en Miami

Protagonizan la obra los actores Wilfer Donado, Libardo Echeverry y la actriz Patricia Gaviria, y la música en vivo está a cargo de los músicos Mingo Sánchez y Félix Viáfara.

El grupo CAMACH fue fundado en Barranquilla, en 2014, y se dedica a la indagación y creación de espectáculos que mezclen teatro, títeres, narración oral y danza. Además de “El pájaro de los mil cantos”, tienen en repertorio las obras de títeres “Cuento Libre” y “Curioso Libro”.

Además ‘Crónicas de exorcismo: El comienzo’, la película coreana que llega a cines para enfrentar al mal cara a cara