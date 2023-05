Estudiantes reciben las clases de pie en colegio de Planeta Rica, Córdoba

“A nivel didáctico y pedagógico nos sentimos afectados porque tenemos que trabajar con 10 estudiantes en una mesa, eso no es adecuado. Entonces acá tenemos la problemática porque los desempeños de los estudiantes se están viendo afectados, al igual que el trabajo de los docentes porque no estamos obteniendo los resultados que queremos desde el punto de vista escolar. También ha afectado nuestra salud mental”, manifestó el docente Morrinson Arrieta.

A esta situación se suma la falta de agua potable, de laboratorios, biblioteca, espacios para la realización de actividades deportivas.

“El incumplimiento por parte de la Gobernación de Córdoba y el municipio de Planeta Rica para la construcción de la nueva sede principal, pese a que existe el lote, nos llevaría a los padres de familia y estudiantes a tomar vías de hecho si no hay una solución inmediata a estos requerimientos”, indicó la madre de familia Silvia Urango.

La mujer agregó que “tenemos mucho tiempo de estar olvidados, yo tengo 5 años de estar aquí y no he visto todavía la primera ayuda de la Gobernación para esta institución. Siempre hay sillas viejas que vienen de otra parte. Nosotros como padres de familia nos tenemos que unir para conseguir algo mediante protestas, para que el gobierno sepa que esto existe y nos pueda colaborar, porque vamos a la Alcaldía, pero no hay una solución”.