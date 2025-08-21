Lo que parecía ser una victoria parcial de Unión Magdalena en Bogotá frente a Millonarios (2-1) terminó en serios disturbios en el estadio El Campín. Sobre el minuto 50, el compromiso tuvo que ser detenido luego de que desde la tribuna lateral norte, donde se ubican los hinchas azules, comenzaron a arrojar zapatos al terreno de juego como protesta por el mal momento del equipo.

La situación se agravó cuando algunos futbolistas vieron la intención de varios aficionados de acercarse al arco defendido por Millonarios, lo que encendió las alarmas de seguridad. Según el equipo relator del compromiso de Win Sports, desde las graderías también se registraron insultos y el lanzamiento de objetos contra los jugadores y el cuerpo técnico.

El plantel del Unión Magdalena fue el primero en pedir la intervención del árbitro por riesgo de invadir la cancha. La rápida acción de la Policía Nacional permitió contener la situación, acordonando las tribunas populares.

“Después del segundo gol del Unión, la hinchada de Millonarios ubicada en lateral norte empezó a lanzar los zapatos hacia el terreno de juego, a esto se le sumaron conatos de enfrentamiento entre los hinchas de oriental norte y las autoridades, e inconvenientes en la tribuna sur. Llegó el ESMAD y se controló la situación pero el partido tuvo que ser detenido”, contó Santiago Cubillos, hincha de Millonarios, a Blu Radio, que se encontraba en el estadio al momento de lo sucedido.

El ESMAD ingresó al escenario para restablecer el orden, aunque el partido estuvo suspendido cerca de 40 minutos, reanudándose a las 9:23 de la noche.

De acuerdo con seguidores del equipo, las protestas estarían ligadas al difícil momento que vive el equipo de Millonarios, que en lo que va del segundo semestre de 2025 aún no registra una sola victoria.