Colombia vivió una noche de reconocimiento al talento y la visión empresarial. El 5 de noviembre, el Teatro José Consuegra Higgins fue escenario de la gala del 16.º Premio al Mérito Empresarial de la Universidad Simón Bolívar, un encuentro que, año tras año, exalta a los líderes y organizaciones que impulsan la competitividad y el desarrollo sostenible en el país.

Durante la ceremonia, transmitida en vivo por el canal Mérito Empresarial TV, fueron entregados 18 galardones y tres menciones especiales entre 56 empresas y empresarios nominados, seleccionados por su aporte a la innovación, la sostenibilidad y la transformación del entorno productivo colombiano.

El Premio al Empresario del Año 2025 fue otorgado a Benjamín Archila Flórez, fundador de Consensus SAS, y el de Empresario Benemérito a Luis Escaf Jaraba, fundador de la Clínica Oftalmológica del Caribe (Cofca). “Este reconocimiento honra no solo un recorrido empresarial, sino una forma de entender la vida: la convicción de que el conocimiento, la innovación y la compasión pueden transformar sociedades”, expresó Escaf.

En Empresa Industrial Manufacturera ganaron Central Lechera de Manizales (gran empresa) y Laboratorios Ross D’Elen (mediana). En Responsabilidad Social y Valor Compartido se reconoció a Cruz Verde (gran empresa) y Cure Latam (pequeña). En Comercio Internacional, el premio fue para Sucroal y el galardón de Sostenibilidad Empresarial lo ganaron Relianz Mining Solutions (gran empresa) y Asul Tecnologías de Información (microempresa).

En Empresa de Salud fueron distinguidos Mederí (gran empresa) y el Instituto de Cirugía Maxilofacial del Caribe (pequeña). En Gestión Destacada en Innovación, ganó UFOtech SAS y Empresa Líder en Innovación, la Industria Licorera de Caldas. En Empresa de Servicios, los reconocidos fueron Expreso Brasilia (gran empresa), Biotrends Laboratorio (mediana), Multimodal de Transporte (mención gran empresa) y la Cooperativa de Estudiantes y Egresados Universitarios (mención mediana). En Startup, ganó API Laboratorios. También fueron destacados la Joven Empresaria, María Daniela Linero, y el Egresado Unisimón, Kevin Sarmiento Dovale.

En 16 años, el PME ha consolidado una red de aliados estratégicos que incluye a la Gobernación del Atlántico, las alcaldías de Barranquilla y Cúcuta, y gremios como ANDI, ACOPI, AMCHAM, FENALCO, Analdex, ICONTEC, Cámara de Comercio de Barranquilla y Foro de Presidentes, entre otros.