Reacciones a favor y en contra por llamado a consultas a embajadora en Israel

Desde su cuenta de ‘X’ (antes Twitter), el mandatario señaló que el llamado debe a que Israel detiene los ataques a Palestina.

“He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá”, escribió Petro.

He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá.