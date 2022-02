8 heridos deja el primer día de paro armado del ELN en todo el país

Kelly González llegó a la Terminal de Transportes de Barranquilla muy temprano con el fin de viajar hasta San Roque, Cesar.

Sin embargo, su traslado no fue posible luego del atentado cerca al puente de Palitas. Este hecho llevó a que a que algunas empresas de transporte interdepartamental decidieran detener sus operaciones.

“Cuando llegué acá me dijeron que no había transporte para esa ruta. Me acerqué a la empresa donde había comprado el tiquete y reprogramaron mi salida sin ningún inconveniente”, explicó la usuaria. Por su parte, la subgerente de operaciones de la Terminal, Liliana Rosales, afirmó a EL HERALDO que ellos no han adoptado estas medidas y el servicio continúa con total normalidad. “Nosotros seguimos disponibles las 24 horas a través de todos nuestros canales de atención.