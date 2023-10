Los compromisos que suscribieron el Gobierno y las disidencias del EMC

Y, de igual modo, a "no interferir en los procesos electorales, ni restringir el ejercicio de los derechos y libertades políticas; no realizar operaciones militares ofensivas, operaciones especiales de Policía, ni acciones ofensivas entre las partes firmantes del Acuerdo de Cese al Fuego; no poner en riesgo la seguridad y la integridad física de las partes firmantes del presente Acuerdo de Cese al Fuego; suministrar información clara, precisa y oportuna por los canales establecidos para evitar incidentes y garantizar la eficiencia técnica del Mecanismo; emplear un lenguaje respetuoso, no estigmatizante y sin estímulo a la estigmatización o a señalamientos; y a no utilizar el Cese al Fuego para obtener ventajas militares.