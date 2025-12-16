La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) reiteró este martes su advertencia a las aerolíneas comerciales sobre el “empeoramiento de la situación de seguridad” al volar sobre Venezuela y exhortó a extremar las precauciones en la región con información de vuelo (FIR) de Maiquetía, que abarca el espacio aéreo controlado por el país suramericano y zonas del Caribe sur y oriental.

La advertencia de la FAA es la segunda de este tipo, tras la emitda el pasado 22 de noviembre, y tendrá vigencia desde este martes hasta el 19 de febrero de 2026.

El mensaje se produce en medio del clima de tensión entre Washington y Caracas, marcado por los operativos antinarcóticos del Comando Sur y las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre posibles acciones contra el narcotráfico en la región.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, así como en las fases de llegada y salida del vuelo”, señala el aviso, que advierte además que el riesgo podría extenderse a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra dentro de la región afectada.

Tras la primera advertencia de la FAA, varias aerolíneas cancelaron o ajustaron sus vuelos hacia Venezuela, ante lo que la agencia calificó como una situación “potencialmente peligrosa” tanto en el espacio aéreo venezolano como en áreas del sur del Caribe.

La advertencia se enmarca también en el inédito despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra el tráfico de drogas procedentes de Suramérica, pero que el Gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, ha denunciado como una amenaza y un intento de promover un cambio de régimen.

Además, este martes la aerolínea panameña Copa Airlines informó que extenderá hasta el 15 de enero la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas, a la espera de que “la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa”.

El presidente Trump afirmó el pasado 29 de noviembre en su red social Truth que el espacio aéreo venezolano permanecería cerrado “en su totalidad”.