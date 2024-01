“UNGRD no había girado recursos para la unidad contra incendios de la FAC”

Y continuó: "Estos equipos MAFFS se montan a bordo de los Hércules, no de todos. Cada avión tiene una configuración especial. Pero sí tenemos algunos aviones que soportan el equipo. Este, que fue adquirido en el 2017, no se ha utilizado desde el 2019. Por un lado, porque no ha habido una necesidad específica y, por otro lado, hoy en día ese equipo para utilizarlo requiere que se lo reactive a través de un mantenimiento que hay que hacer”.

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro informó este miércoles que "se advirtió a alcaldes salientes y entrantes la gravedad del Fenómeno de El Niño que el IDEAM marcaba. La predicción ha sido casi exacta. En realidad los municipios, que en su mayoría son incapaces para hacer los planes de ordenamiento y los proyectos, tampoco tienen capacidad de generar sus propios planes de mitigación del riesgo climático. Lo cual significa que la nación debe tomar este papel. La gestión de riesgo se prepara desde antes de cualquier tragedia climática y trata de evitar la muerte antes que nada".

Añadió el jefe de Estado que "el plan de la nación de apoyar con agua las decenas de municipios hoy sin agua está funcionando. Hasta ahora hemos apagado centenares de incendios y la capacidad de compra de cosechas y su guardado está también funcionando correctamente".