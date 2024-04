Martha Lucía Zamora y José Antonio Salazar declararán en juicio contra Leyva

El procurador del caso que se le sigue al suspendido canciller Álvaro Leyva anunció este jueves que en las audiencias dispuestas para el 23 y 24 de abril declararán en el juicio disciplinario la ex directora de la Andje, Martha Lucía Zamora, y el ex secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar.

Durante la diligencia, a la que no asistió el jefe de la cartera diplomática, el delegado del Ministerio Público respondió a la solicitud de decreto de pruebas que elevó la defensa.

En este sentido advirtió que se pedirá para este proceso disciplinario copia del expediente del proceso penal en la Fiscalía por el lío del contrato de los pasaportes, que para Leyva no debió adjudicarse a la empresa Thomas Gregg & Sons por violar el principio de libre competencia, pero para Zamora y Salazar -quien de hecho terminó adjudicándolo como delegado- se debió conciliar para no desatender el servicio de expedición de este documento.

Así mismo se pedirá la denuncia de Cadena SAS en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la adjudicación del contrato de pasaportes.

Serán escuchados en testimonio Martha Medina, quien participó en la licitación del contrato, así como a quienes participaron en el comité estructurador del pliego de condiciones, como Robinson Valencia, subdirector se control migratorio; Nubia Maya, Adriana Guzmán, Magaly Rodríguez, Adriana Palacio y Giovanny Mesa, entre otros funcionarios.

Del comité evaluador, que recomendó al ministro adjudicar, declararán en el juicio disciplinario Isabel Valencia, Adriana Avila y William Velásquez, entre otros.

Y del comité de conciliación la Procuraduría pedirá las actas para saber por qué no se concilió.

En este punto se citará a la ex directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, Martha Lucía Zamora, para que amplíe su declaración, pero no se permitirá a la defensa indagar sobre el conflicto de interés. También Carlos Lozada y José Antonio Salazar, ex secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Así mismo, César Augusto Becerra, director de defensa jurídica en la Andje, para saber cuáles fueron los fundamentos de las recomendaciones de la Andje; Silvia Carrasquilla Tamayo, de la Cancillería; Paola Ramirez, jefe de la oficina jurídica de la Cancillería, quien advirtió irregularidades del pliego de condiciones; Andrés Mendoza, coordinador y asesor jurídico de la Cancillería, quien se percató de irregularidades en el pliego de condiciones en el comité de conciliación y José Sánchez, para encontrar las deficiencias del pliego de condiciones.

No se decretarán pruebas, por impertinentes, señaló el procurador del caso, como los documentos recaudados por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, a las oficinas de Thomas Gregg en relación con una denuncia penal: "No sabemos qué está investigando, y eso no guarda relación ni relevancia, el argumento no explica por qué es importante conocer esa información", dijo el ente se control.

De igual modo se negó el testimonio de Fernando Rico como procurador delegado segundo que intervino en el proceso licitatorio y quien supuestamente advirtió deficiencias en el proceso.

Ni tampoco estará el canciller (e) Luis Gilberto Murillo, "porque ya están los actos administrativos y no es necesario que el funcionario venga a explicar por qué no se ha adjudicado", dijo el procurador delegado.

Los testimonios decretados se escucharan el 23 de abril a las 2 pm y el 24 abril a las 9 am, y ese día se evaluará si es necesario disponer otras fechas.