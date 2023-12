No vendrá un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que he hecho: Petro

"El pueblo tiene que correr en este momento, nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel y no los vamos a perseguir, pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia, es irreversible", agregó el mandatario.

Seguidamente afirmó que después de su periodo presidencial no regresará al poder un gobierno de derecha: “¿Que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el Gobierno? ¡Mamola! El pueblo no se rinde”, sostuvo.