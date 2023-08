Colombia no tiene cómo prestar para salvar la Amazonía: Minambiente

“Desde los países andino–amazónicos llamamos a ordenar el territorio, pero a ordenarlo alrededor del ciclo del agua. Entender cómo desde los Andes emerge esa gigantesca humedad que trae la Amazonía, pero son los Andes la que la aterriza en lluvias que terminan irrigando toda Sudamérica”, sostuvo la funcionaria.

Fue enfática al sostener que “si no entendemos esos ríos voladores y si no entendemos la conexión estratégica de los diferentes biomas y si no entendemos los puntos de acupuntura del Bioma Amazónico donde debemos trabajar intensamente para generar la capacidad ecológica y que nos genera la capacidad social, entonces no estamos entendiendo nada”.

La ministra Muhamad también instó a los ocho países que comparten este importante ecosistema a reconocer la crisis climática: “Lo primero que hemos escuchado desde Leticia, desde el panel de científicos, pero también desde el conocimiento tradicional diverso, megadiverso del bioma amazónico, es que tenemos que reconocer la emergencia en la que estamos”.