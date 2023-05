“Reaccionamos oportunamente y aun así no pudimos salvarla”: Claudia López

No obstante, acorde con lo que reveló López, Érika optó por no aceptar dicha ayuda, ya que, “se sentía confiada porque se acababa de mudar a Soacha y ya no vivía con su agresor”. Por lo cual, solo pidió que le apoyaran para interponer la respectiva denuncia a la Comisaría de Familia.

“La Comisaría de Familia actuó inmediatamente. Le impuso 4 medidas de protección, las notificó a la Policía de Soacha para que las cumpliera, el viernes la Policía hizo el contacto con Érika y empezó a organizar con ella el esquema de seguridad que le iban a ofrecer en su vivienda”, narró la alcaldesa Claudia López.

“Todos reaccionamos de manera oportuna y aun así no pudimos salvarle la vida”, agregó y lamentó la mandataria.