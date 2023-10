Asumo que me sacaron de la terna porque no me podían dar órdenes: Cerón

Cerón, conocida por llevar casos mediáticos como el de Odebrecht, contó en entrevista con la revista ‘Semana’ que el pasado 2 de agosto recibió una llamada de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, quien le comentó que desde la Presidencia estaban interesados en incluir su nombre en la terna.

“Le dije de manera inmediata que, ante todo, soy independiente y para mí la justicia es sinónimo de imparcialidad. Me contestó: ‘De eso somos conscientes porque el presidente y yo le hicimos un seguimiento a todo su trabajo durante la parapolítica’. (...) Me pidió que le diera el número de la cédula, me preguntó la edad y que en diez renglones, por WhatsApp, le hiciera un resumen de mi hoja de vida. Eso fue todo, y eso hice”, dijo Cerón al medio capitalino.