El Ejército Nacional logró la recuperación de 113 cilindros de gas que habían sido hurtados por las Farc en zona rural del municipio de Tuluá, en Valle del Cauca.

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Estos elementos iban a ser utilizados en posibles acciones terroristas en la región, sin embargo, gracias a la rápida reacción de las FF. MM. se pudo evitar ataques contra la fuerza pública y la comunidad.

De acuerdo a información preliminar, los cilindros de gas propano fueron hurtados el pasado 5 de abril por el frente 57 de las disidencias de las Farc, y recuperados en las últimas horas por las tropas de la Tercera Brigada del Ejército.

Soldados del Batallón de Montaña N.º 10 desplegaron un operativo de búsqueda en corredores estratégicos de la media y alta montaña, logrando ubicar los cilindros en la vereda La Moralia, zona rural de Tuluá, gracias a labores de inteligencia.

El Ejército señaló que en dicha vereda recuperaron 15 cilindros de 10 kilogramos, 5 de 20 kg, 16 de 15 kg y 77 de 18 kg.

🔴🕔📢 #LaPrimeraDelDía | 113 cilindros de gas hurtados en Tuluá, #ValleDelCauca, fueron recuperados.



Tropas de @Ejercito_Div3, mediante labores de inteligencia, ubicaron el material en zona rural de la vereda La Moralia. Los cilindros, que se encontraban cargados, habrían sido… pic.twitter.com/fEfWZcX9QX — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) April 8, 2026

Pronunciamiento de las autoridades

Según las autoridades, los cilindros se encontraban completamente cargados al momento del hurto, lo que representaba un alto riesgo, ya que podrían haber sido utilizados en la fabricación de artefactos explosivos contra la Fuerza Pública, o la población civil.

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Por su parte, el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, señaló: “Esta operación contundente permite anticiparnos y contener cualquier accionar de año que estos grupos terroristas pretender hacer contra nuestra fuerza pública”.