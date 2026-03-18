El caso de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue dando de que hablar, la polémica no cesa. Esta vez, Juan Camilo Llanos, al que llaman el “hombre de los maletines” llenos de dinero, fue llamado a declarar.

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La Corte Suprema de Justicia citó a la mano derecha del entonces subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, para que rinda su versión sobre las veces que fue visto contando los fajos de billetes que iban a ser entregados en las coimas.

La citación, en el radicado 01114, fue realizada por el magistrado de la Sala de Juzgamiento, Jorge Emilio Caldas, en el proceso que lleva en contra de los expresidentes del Senado, Iván Name, y la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Según el expediente del caso, Llanos, hombre de confianza de Pinilla, es quien aparece en imágenes contando varios fajos de billetes escondidos en maletas, sin embargo, no ha sido vinculado formalmente, de momento, a ningún proceso judicial.

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De acuerdo a la hipótesis que manejan las autoridades, el dinero sería para pagar los supuestos sobornos que recibirían Name y Calle.