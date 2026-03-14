El presidente Gustavo Petro se reunió este viernes 13 de marzo en la Casa de Nariño con la bancada del Pacto Histórico. En redes sociales se han empezado a difundir videos y fotografías del encuentro.

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En el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior, Armando Benedetti, se tocaron temas como la necesidad de seguir profundizando en las reformas sociales. También entraron en la conversación los proyectos que no ha podido el Gobierno implementar, como la reforma a la salud.

Esta reunión del presidente llega en un momento en el que está siendo criticado por participar en política, algo que constitucionalmente está prohibido para los presidentes de la República. Este viernes, por ejemplo, se refirió, sin mencionarlos, a Paloma Valencia y su fórmula presidencial, Juan David Oviedo.

“Que tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro. Oigan aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá, aquí vamos es porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece. Aquí estamos es para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas.que esconden a los vampiros”, fue lo que publicó Petro en su cuenta de X.

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El mandatario nacional ha recibido fuertes críticas por sus palabras, pues lo señalan de dar declaraciones “homofóbicas”.

A esa publicación respondió el mismo Oviedo, también en X: “Presidente Petro, periodicazo. Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas. En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario”.