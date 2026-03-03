La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto este martes 3 de marzo, a las 6:00 p. m., discutir diferentes ponencias de gran importancia, entre ellas la que pide aprobar la fusión de Colombia Humana y el Pacto Histórico.

“Esta Corporación aprobará la fusión por absorción del Movimiento político COLOMBIA HUMANA al MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO y bajo el supuesto de hecho que frente a la impugnación que actualmente cursa bajo el expediente principal con radicado CNE-E-DG-2025-02864836, se presentó desistimiento expreso, lo que conllevaría prima facie, a que se concluya la actuación administrativa que se adelanta bajo esa cuerda procesal”, se lee en Resolución, que cuenta con 21 páginas.

Asimismo el órgano electoral estudiará la ponencia que pide revocar la candidatura de María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico. Aunque, si se aprueba la fusión, la representante salvaría su candidatura al Congreso.

La Sala Plena advirtió finalmente que los procesos sancionatorios que se inicien con posterioridad a la “ejecutoria” serán tramitados en contra del Pacto Histórico, “por lo que la responsabilidad en las infracciones a la normativa electoral que se hubiesen consolidado por parte del Movimiento fusionado radicará en cabeza de la citada Organización Política”, añade el escrito.