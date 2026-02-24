El presidente Gustavo Petro, durante el consejo de ministros de este martes 24 de febrero en Cartagena, anunció el traslado del presupuesto vigente, revisión y uso prioritario de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para atender a los afectados por la emergencia climática en Córdoba y otros departamentos.

Leer también: “Con la honra de nosotros no va a jugar nadie”: la dura respuesta del procurador a Petro tras cuestionamientos a elecciones

En el mismo tema, anunció que también se recaudará fondos mediante nuevos ingresos a través de la tributación a los sectores de mayor capacidad económica.

Indicó que la atención de la emergencia tiene dos frentes claros: recursos inmediatos y reconstrucción estructural.

“Aquí hay dos grandes temas en mi opinión que abordar de la emergencia inmediata. Uno son los recursos en donde más se va a golpear… Tanto la etapa actual, que es de prácticamente urgencia, como la etapa de reconstrucción del territorio más larga, van a tener el uso de cuantiosos recursos, que una parte están en el presupuesto, y es lo primero que hay que trasladar trasladar, hay que mirar al interior de la UNGRD, qué existe realmente para mover, que es lo primero de lo primero”, dijo el presidente.

“Los recursos de UNGRD son para las emergencias. Los segundos son traslados, los terceros son nuevos ingresos. Nuevos ingresos implica una tributación de sectores que hemos dicho son los de más alta capacidad económica de Colombia”, agregó el mandatario nacional.

Importante: “Respetar las instituciones y las reglas en el marco del proceso electoral”: Iris Marín sobre debate electoral

Comentó el jefe de Estado que espera que la etapa de reconstrucción tenga obstáculos, por “el poder que hay allí, muy importante para el poder nacional con mucha influencia, congresistas, magistrados, miembros del gobierno, intentan mantener el estado de cosas que originó o que ayudó a profundizar la emergencia. Ayudó, porque lo que lo origina es un fenómeno ajeno a Colombia”.