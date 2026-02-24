La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció este martes 24 de febrero sobre el debate electoral de las últimas horas, haciendo un llamado enfático a las campañas presidenciales, movimientos políticos y autoridades del Estado para “respetar las instituciones y las reglas en el marco del proceso electoral”.

Según Marín, la Defensoría del Pueblo ha promovido la suscripción de un compromiso con elecciones “libres y en paz”, cuyo tercer punto establece la obligación de “respetar las instituciones y las reglas del ordenamiento jurídico, que consiste en el respeto de los procedimientos establecidos en la normatividad vigente en el desarrollo de toda actuación relacionada con el proceso electoral”.

Este compromiso, explicó la defensora, ha sido firmado por diversas campañas presidenciales, movimientos políticos y altas autoridades del Estado, entre ellos el presidente de la República, Gustavo Petro, organismos de control y el presidente del Congreso.

Asimismo, Marín aclaró que este llamado “no significa que no pueda haber reclamos o quejas sobre el proceso electoral. Estas pueden ser válidas, legítimas y deben ser tramitadas”, agregando que “lo que significa es que las debemos llevar a las instancias correspondientes y confiar en que serán resueltos”.

Además, Iris Marín recordó que, aunque en el pasado se han presentado situaciones que alteraron resultados electorales, “esos hechos fueron evaluados por las autoridades como el Consejo de Estado o por otras autoridades del sistema electoral y democrático colombiano y fueron resueltas adecuadamente”.

Finalmente, resaltó la importancia de la confianza en las instituciones, “confiemos en que las instituciones tenemos la capacidad de resolver estas inquietudes de una manera que den tranquilidad sobre el proceso electoral que estamos adelantando. Que lo cuidemos día a día y podamos llegar a confiar en los resultados”.

Por su parte, el procurador Gregorio Eljach señaló: “No hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir con carácter concluyente, con carácter definitivo, que hay alguna irregularidad en lo que viene haciendo el señor registrador”.

“El Registrador nos ha convocado para presentarnos todo lo que viene haciendo en materia tecnológica, incluyendo el código fuente, el manejo de los algoritmos y toda la parte de transmisión electrónica de datos”, precisó.

Defensa de Penagos

La Registraduría Nacional del Estado Civil aseguró que avanza sin contratiempos en la preparación de las elecciones del próximo 8 de marzo, tras culminar el segundo simulacro nacional de preconteo con participación de organismos de control, misiones de observación internacional, auditores y delegados de las agrupaciones políticas.

Al cierre de la jornada, el registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que la entidad se encuentra lista para la contienda electoral y destacó que el ejercicio técnico permitió verificar la eficiencia en la transmisión y recepción de resultados desde todo el país y desde los consulados en el exterior.

Según explicó, en los próximos días se desarrollarán nuevas pruebas relacionadas con la transmisión de los formularios E-14, así como jornadas de exposición de los códigos fuente de los softwares electorales y auditorías a los sistemas de información. Estas actividades, indicó, buscan reforzar la transparencia y dar garantías a la ciudadanía y a los actores políticos.

En el simulacro participaron cerca de 35.000 personas en distintos puntos del territorio nacional y en sedes diplomáticas. El ejercicio contó con el acompañamiento de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, organizaciones políticas y delegados de la Unión Europea, entre otros.

De acuerdo con la Registraduría, el procesamiento de los datos se realizó de manera eficiente y sin fallas, lo que permite avanzar en los ajustes finales de cara a la jornada electoral. Penagos reiteró que el objetivo es garantizar la integridad del proceso y pidió a los colombianos “absoluta confianza” en el sistema dispuesto para las votaciones.

Solicitud del Pacto

El Pacto Histórico anunció que ha elevado nuevas solicitudes formales ante las autoridades electorales para exigir garantías técnicas sobre el software utilizado en el proceso electoral.

A través de un comunicado titulado “Comunicado sobre auditorías al software electoral”, la colectividad aseguró que persisten riesgos de manipulación del sistema informático electoral, identificados en el pasado y que —según afirma— no han sido resueltos de manera satisfactoria.