La aerolínea Avianca anunció este jueves que a partir del próximo 12 de febrero reactivará la conexión entre Colombia y Venezuela con vuelos diarios de su ruta directa entre Bogotá y Caracas.

Cabe recordar que las aerolíneas colombianas suspendieron a finales de noviembre pasado sus vuelos a Venezuela, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instaba a “extremar la precaución” al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe.

A raíz de esa decisión, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el INAC revocaron la concesión de vuelo a varias aerolíneas, a lo cual siguieron otras restricciones debido a la actividad militar de EE. UU. en aguas del mar Caribe.

Sin embargo, Donald Trump anunció el viernes pasado, después de una llamada telefónica con Delcy Rodríguez, que las conexiones aéreas con Venezuela se abrirían “muy pronto”, y aseguró que había dado “instrucciones a Sean Duffy (secretario estadounidense de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del jueves el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto”.

A través de un comunicado, Avianca indicó que la reanudación de sus operaciones para conectar a Colombia y Venezuela es “resultado de la evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, desarrollada en coordinación con las autoridades competentes”.

“Avianca ha conectado por más de 106 años países, historias, culturas y costumbres, priorizando siempre la seguridad en sus operaciones. En el caso de Venezuela, ese compromiso se evidencia en las más de seis décadas de operación”, destacó además.

Sostuvo que con la reactivación de la ruta Bogotá-Caracas la aerolínea “continúa trabajando por el fortalecimiento de la conectividad en la región, de la mano del desarrollo de la actividad comercial y turística binacional”.

Informó igualmente que los tiquetes para esta ruta ya se encuentran disponibles en avianca.com, la aplicación móvil, puntos de venta físicos, las agencias de viaje y el Contact Center.