Migración Colombia informó en la mañana de este sábado 17 de enero que logró ubicar y capturar a un ciudadano extranjero, de nacionalidad mexicana, que tenía circular roja de Interpol.

De acuerdo al informe de la entidad, el ciudadano mexicano fue ubicado en un hotel del municipio de Sopetrán, en Antioquia.

Tiene circular roja acusado en México por secuestro agravado. Ya fue puesto a disposición de Interpol Colombia.

🚨#Noticia | Una alerta en nuestros sistemas de información, le permitió a los oficiales de la Regional Antioquia ubicar y dejar a disposición de las autoridades a un mexicano requerido en su país por el delito de secuestro agravado. pic.twitter.com/mnqd30DRyN — Migración Colombia (@MigracionCol) January 17, 2026

Un costarricense fue capturado en Bogotá

Un ciudadano costarricense identificado como Rubén Antonio Wang Lara, requerido porInterpol mediante circular roja por el delito de estaf a en su país, fue capturado en Bogotá tras una labor de identificación que realizaron agentes de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

El hombre, de 46 años, fue aprehendido durante una verificación migratoria en establecimientos de hospedaje cuando los oficiales constataron que sobre él pesaba una alerta internacional por estafa en perjuicio de los derechos de la función pública.

Wang Lara es señalado por las autoridades costarricenses como articulador de un millonario esquema de estafa contra el Estado, en el que presuntamente ejercía control sobre sociedades de fachada utilizadas para gestionar créditos fraudulentos a nombre de terceros y trasladar de manera indebida la responsabilidad económica al Instituto Nacional de Seguros (INS) de ese país.