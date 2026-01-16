En la noche de este jueves 15 de enero se registró una emergencia en el puente La Limona, que conecta a Medellín con el corregimiento de San Antonio de Prado, y con Itagüí. La estructura presentó socavamiento y pérdida parcial de la banca.

Esto obligó a las autoridades a cerrar la vía como medida de precaución para evitar riesgos para las personas que usan este tramo.

“Por esta razón, la dirección administrativa de gestión del riesgo y la alcaldía de Itagüí harán un cierre definitivo de toda la calzada del puente por el principio de precaución de la ley quince veintitrés de gestión del riesgo”, manifestó Bernardo Mejía, director administrativo de la Gestión del Riesgo de Itagüí.

Las autoridades están recomendando a la comunidad tomar la vía nueva carrera 64. La situación generó un trancón y problemas de movilidad en la zona.

Este viernes está previsto realizar la valoración técnica de la infraestructura del puente por parte de las autoridades competentes del municipio de Itagüí, con el propósito de tomar decisiones responsables frente a la contingencia.

“Justo para ese punto crítico de movilidad fue que hace unos meses anunciamos una obra vial por valor de $48 mil millones. Hay que aclarar que no existía la contingencia que hoy se presenta por falla estructural del puente. Son dos temas aislados. Las obras diseñadas son para ampliar la capacidad vehicular con un viaducto sobre la quebrada la Limona y ampliación vial. Este proyecto es financiado por Medellín, Itagüí y Área Metropolitana. Ya fue adjudicado y tiene acta de inicio desde el 30 de diciembre de 2025. Están en actividad preliminar y ya se comenzará con las obras. La obra debe tener una duración de 20 meses”, publicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en sus redes sociales.

“Sé que es una situación crítica y molesta para nuestra gente. Lo entiendo y comprendo las molestias que esto genera. Desde la Alcaldía de Medellín estamos al frente de la situación con personal de la Secretaría de Infraestructura y de la Secretaría de Movilidad para ayudar a mitigar la situación. Estamos articulados con la Alcaldía de Itagüí. Hoy la única opción de entrada y salida a San Antonio de Prado es la vía nueva por ditaires. En este momento estamos reunidos en PMU con los equipos buscando soluciones. Informaremos decisiones durante el día. Estoy al frente de la situación”, agregó el mandatario local.