La Embajada de los Estados Unidos en Colombia emitió un comunicado este sábado con “información de emergencia para ciudadanos americanos”, reiterando que en la Embajada de EE. UU. en Caracas hay suspensión temporal de operaciones y pide a los estadounidenses que por “explosiones reportadas” en el vecino país no viajar a Venezuela.

“La Embajada de EE. UU. en Bogotá está al tanto de los informes de explosiones en y alrededor de Caracas, Venezuela. La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia, advierte a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben refugiarse en sus hogares”, se lee.

Advierte en este sentido que e Venezuela tiene el nivel más alto de aviso de viaje, de nivel 4, es decir no viajar, “debido a los graves riesgos para los estadounidenses, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura en detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, crimen, disturbios civiles y una infraestructura de salud deficiente”.

“El aviso de viaje del 3 de diciembre de 2025, indica que se aconseja encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses en Venezuela que abandonen el país de inmediato”, insiste.

Recuerda que en marzo de 2019, el Departamento de Estado de los EE. UU. retiró a todo el personal diplomático de la Embajada de EE. UU. en Caracas y suspendió las operaciones: “Todos los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, siguen suspendidos. El gobierno de los Estados Unidos no tiene la capacidad de proporcionar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela”.

En este sentido, las acciones a tomar son: No viaje a Venezuela, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben refugiarse en su lugar y salir inmediatamente cuando sea seguro hacerlo, establezca múltiples métodos de comunicación con amigos y familiares fuera de Venezuela.