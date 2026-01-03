En la madrugada de este sábado 3 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el ataque contra Venezuela y aseguró que el presidente Nicolás Maduro fue captado junto a su esposa.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que la captura de Nicolás Maduro fue el resultado de un operativo militar sin precedentes, ejecutado con una precisión que, según dijo, ningún otro país sería capaz de igualar.

Trump elogió de forma enfática a las fuerzas involucradas, afirmando que “El equipo hizo un trabajo increíble. Ensayaron y practicaron como nadie lo había visto. Y me dijeron, y militares de verdad, que no hay otro país en la Tierra capaz de realizar una maniobra así. Si hubieras visto lo que pasó, o sea, lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad, la violencia, ya sabes, dicen que la velocidad, la violencia, usan ese término. Fue algo asombroso. ¡Qué trabajo tan increíble el que hicieron! Nadie más podría haber hecho algo igual”.

Según el mandatario estadounidense, Maduro se encontraba en una ubicación altamente fortificada, con puertas de acero y áreas de seguridad reforzadas. Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas incluso para cortar estructuras metálicas y búnkeres si era necesario, aunque finalmente no tuvieron que hacerlo debido a la rapidez del operativo.

“Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró. Estábamos preparados con sopletes enormes para atravesar el acero, pero no los necesitábamos”, dijo.

El mandatario indicó que la decisión de capturarlo respondió a la necesidad de evitar que otra figura continuara su legado en el poder. “No podemos arriesgarnos a que otra persona tome el poder y continúe donde él lo dejó… Queremos libertad para el pueblo”, afirmó el mandatario estadounidense.

Asimismo, Trump también aseguró que, antes del operativo, se le dio a Maduro la oportunidad de llegar a un acuerdo, pero que esta fue rechazada. “Le dimos chance de llegar a un acuerdo. Lo desaprovechó. Lo que nos hizo fue muy grave. Enviarnos criminales y droga, es imperdonable”.

Finalmente, recalcó que la operación se llevó a cabo sin bajas entre los uniformados estadounidenses, destacando nuevamente la planificación y ejecución de las fuerzas militares involucradas.