Desde la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, donde lideró en la noche de este lunes la Ceremonia Militar de Ascensos y Presentación y Reconocimiento de los oficiales Generales y de Insignia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro defendió la decisión de aumentar en un 23,7 % el salario mínimo para 2026, fijándolo en dos millones de pesos, incluido el subsidio de transporte.

Así lo anunció el Presidente @PetroGustavo, al explicar que este monto se compone de un salario vital de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095, con el objetivo de mejorar el ingreso real y la calidad de vida de las… pic.twitter.com/gEKpjG3XPR — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 30, 2025

Petro se refirió a las críticas que desde los gremios del sector económico y políticos de la oposición le han ‘llovido’ por el “excesivo” incremento.

“Eso nos provoca un aguacero de críticas de los que más ganan en el país. (…) Van a decir que eso va a generar desempleo, pero hasta ahora todas las estadísticas demuestran que cuando más se alza el salario menos desempleo hay. Van a decir que los empresarios no van a poder sostenerse y van a quebrar porque les toca pagarle más a los trabajadores”, dijo el mandatario.

Según Petro, “el incremento se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad, sino en otros que permitieron un aumento más justo y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias”.

“Con estas medidas pensamos disminuir desigualdad”, manifestó el presidente, quien reconoció que “habrá una presión sobre los precios”, pero señaló que, según el economista italiano Piero Sraffa, “la inflación es una lucha por la democratización de la riqueza”.

El aumento del 23,7 % del salario mínimo, incluido el auxilio de transporte, fue fijado de manera unilateral por el Gobierno luego de que fracasaran las negociaciones tripartitas con representantes de los empresarios y de los sindicatos.

“De ahora en adelante que Colombia hable no solo de salario mínimo, sino de un salario mínimo vital familiar, y así hicimos las cuentas”, subrayó Petro, quien mencionó incluso la Encíclica ‘Rerum Novarum’, promulgada en 1891 por el papa León XIII.