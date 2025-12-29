La defensora del Pueblo, Iris Marín, sorprendió a través de redes sociales al denunciar que la entidad no cuenta con los recursos para pagar a los contratistas debido a un recorte en el presupuesto del Ministerio Público.

Leer más: Asesinan a subintendente de la Policía en ataque armado en Los Patios

“El monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo fue definido unilateralmente por el MinHacienda. El monto incluido era menor al solicitado y menor al que se había asignado en 2025”, explicó la funcionaria desde su cuenta de X.

“En el debate en el Congreso, el monto se redujo aún más. Algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”, añadió.

No olvide leer: JEP hace balance de 2025 y alerta por falta de recursos del Estado para ejecutar fallos

Asimismo, sostuvo que “en diciembre nos notifican que no contaremos con los recursos para pagar a más de 5.160 contratistas y defensores públicos. Esto, a pesar de que estos recursos estaban asignados a nuestra entidad en la ley de presupuesto, y comprometidos a través de los contratos de prestación de servicios suscritos y cumplidos por los contratistas”.

Y agregó: “entre las muchas preocupaciones que me genera esta situación, me surge una duda: ¿Qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo?”.

Lea también: Caso Zulma Guzmán: así habría sido estrategia para borrar su rastro tras ser señalada por la muerte de dos menores

Marín lamentó el no pago de honorarios a los contratistas y defensores a pesar de realizar todos los procesos necesarios ante el Ministerio de Hacienda.

“Lamento que no haya sido posible hacer el pago antes de navidad como lo esperábamos. Agotamos todas las posibilidades que estuvieron a nuestro alcance para lograr que el Ministerio de Hacienda pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos nuestros contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas. Sin embargo, no tuvimos los recursos para el pago oportuno, a pesar de haber realizado todos los procesos de planeación y las actuaciones que correspondían a la Defensoría del Pueblo”, expresó.

Lea también: Vicepresidenta Francia Márquez expresó solidaridad con las familias de las víctimas de naufragio en el Pacífico

“Cada defensor, defensora pública, lleva más procesos de los que es razonable. Aun así, son un grupo lleno de vocación, entusiasmo y decisión de servicio. Institucional y personalmente hemos seguido insistiendo y lo seguiremos haciendo para lograr el pago lo antes posible”, puntualizó.