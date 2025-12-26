Luego de que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, anunciara que para esta temporada, tanto de Fin de Año como vacaciones escolares, habrá techos tarifarios para tiquetes aéreos, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) manifestó su preocupación frente a este eventual control de precios.

En un comunicado dirigido a la jefe de la cartera de Transporte, María Fernanda Rojas, advirtió que esta medida podría generar efectos negativos para los usuarios, especialmente para los de menores ingresos, al encarecer el servicio y limitar la conectividad aérea del país.

La IATA recordó que Colombia opera bajo un régimen de libertad tarifaria desde 2012, el cual ha permitido una mayor competencia entre aerolíneas, la reducción sostenida de tarifas y una expansión histórica del número de pasajeros, especialmente tras la pandemia.

Según cifras citadas por el gremio, desde la desregulación del mercado las tarifas promedio de los vuelos domésticos (sin impuestos) han disminuido un 37,8%, mientras que en las rutas internacionales la reducción acumulada alcanza el 34,9%. Este comportamiento, asegura IATA, ha contribuido a la democratización del transporte aéreo, permitiendo que el 75% de los usuarios pertenezcan a los estratos I y II.

La organización reconoció el objetivo del Gobierno de proteger los derechos de los usuarios y evitar abusos durante temporadas de alta demanda, como las festividades de fin de año. No obstante, subrayó que el ordenamiento jurídico colombiano solo contempla la congelación de precios en casos excepcionales, como calamidades públicas, y que la imposición de controles tarifarios permanentes podría desincentivar la competencia y la entrada de nuevas aerolíneas al mercado.

En contraste, IATA reiteró la necesidad de abordar otros factores que inciden de manera estructural en el precio final de los tiquetes. Entre ellos, destacó la carga tributaria del sector: en Colombia, los impuestos y tasas representan el 28,4% del valor de un tiquete doméstico y el 51,5% de uno internacional, cifras superiores al promedio global y regional. Por ello, el gremio insistió en la importancia de reducir el IVA sobre los tiquetes aéreos y el combustible de aviación.

Asimismo, solicitó una revisión integral de los costos del sector, en particular los relacionados con el combustible y las tasas aeroportuarias, que —según señaló— han aumentado incluso por encima de la inflación, afectando la competitividad y los precios para los usuarios. También llamó a avanzar en el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria para garantizar operaciones más eficientes y económicas.

Finalmente, IATA propuso abrir un espacio de diálogo con el Gobierno para evaluar medidas que permitan seguir fortaleciendo el acceso al transporte aéreo, la conectividad regional y el crecimiento del sector, sin afectar los beneficios que ha traído el régimen de libertad tarifaria para los pasajeros y la economía del país.

Aerocivil pide a las aerolíneas mantener tarifas justas

Tras el anuncio del Ministerio de Transporte, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil instó a las aerolíneas comerciales a respetar los techos de precios, los cuales se fijaron por direcriz del Gobierno.

“Instamos a las empresas de transporte aéreo a conservar y respetar estrictamente los techos tarifarios establecidos, absteniéndose de aplicar incrementos injustificados en los precios de los tiquetes aéreos”, señaló la entidad.

Asimismo, señaló que se monitorean los precios durante esta temporada para priorizar a los pasajeros.