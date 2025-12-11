El presidente Gustavo Petro reiteró en las últimas horas que antes de terminar su mandato se encargará de dejar inscrito el comité para una Asamblea Constituyente, en diciembre de este año.

El jefe de Estado indicó que “ahí están una serie de proyectos ya listos, pero el comité tiene que inscribirse con el proyecto, ojalá este mes. Antes de que termine el año”, dijo desde la Casa de Nariño.

Asimismo, manifestó: “ojalá el pueblo colombiano acompañe esto porque un país así no se puede sostener. Es insostenible con ese egoísmo social y con esa clase política tan tan baja, tan degradada como la que tenemos. Entonces, extorsionar es su manera de ser”.

Sobre los políticos de oposición, dijo que lo que hacen “es no es pensar en Colombia. Y eso es tirarse a Colombia y a su historia. Ya veremos si la sociedad colombiana les acepta ese juego, los pasa definitivamente a la historia, al basurero de la historia de siempre”, añadió.