La Contraloría General de la República informó sobre un hallazgo fiscal en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), al detectar un sobrepago de $1.618 millones en los contratos de interventoría encargados de supervisar su ejecución.

La auditoría, realizada sobre la gestión de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), evidenció que los desembolsos autorizados a la firma DCO Ingeniería & Servicios S.A.S. — responsable de la interventoría del contrato 371-2022 suscrito con el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) — no se correspondían con los avances reales de los proyectos supervisados.

Según el informe, algunos contratos auditados reportaban avances técnicos de tan solo 59,23 %, 93,67 % y 44,8 %, cifras inferiores al 100 % requerido para justificar el pago total. Aun así, se aprobaron pagos completos, lo que originó el presunto detrimento.

Asimismo, la Contraloría responsabiliza directamente a la ART por las fallas en la supervisión técnica y financiera del PNIS, señalando que no hubo un control adecuado sobre los avances reales antes de autorizar los desembolsos.

De esta manera, el organismo de control concluyó que el presunto detrimento afecta recursos destinados a proyectos productivos y a la seguridad alimentaria de familias vinculadas al PNIS.