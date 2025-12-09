La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este martes que 3.231 candidatos, pertenecientes a 527 listas, se inscribieron para participar en las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, que se realizarán el 8 de marzo de 2026.

Asimismo, la entidad señaló que más del 90 % de los candidatos realizó su inscripción sin necesidad de acudir a una sede de la Registraduría, "gracias a las herramientas tecnológicas que la entidad puso a disposición para facilitar el proceso".

La Registraduría indicó que “todo el procedimiento se desarrolló de manera impecable, reflejando el compromiso institucional con la eficiencia y la transparencia”.

De acuerdo con el calendario electoral vigente, el periodo de modificación de listas se extenderá hasta el 15 de diciembre.