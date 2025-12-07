En el marco de la conmemoración del Día de las Velitas en el país, la Embajada de Estados Unidos en Colombia expresó su agradecimiento con el país y su deseo de continua “trabajando juntos para construir un futuro más fuerte” para ambas naciones con más de 200 años de relaciones diplomáticas sólidas.

“¡Feliz día de las velitas Colombia! Nos unimos a esta bella tradición navideña colombiana para expresar nuestro agradecimiento con el país y nuestro profundo deseo de seguir trabajando juntos para construir un futuro más fuerte para nuestros pueblos. Que cada luz represente los lazos de amistad que nos unen e iluminen nuestra cooperación para el beneficio de ambas naciones”, expresó la embajada a través de un mensaje en X.

A su turno, el encargado de Negocios de la embajada, John T. McNamara, durante un evento en las instalaciones de la misión diplomática en la ciudad de Bogotá afirmó que “es un honor para mí compartir esta noche tan especial con ustedes, nuestros amigos colombianos. Feliz Noche de las Velitas”.

Colombia es el aliado número uno de la región para Estados Unidos con más de 200 años de relaciones diplomáticas sólidas que se han visto fracturadas por ambos gobiernos y sus constantes críticas entre ambos.

La Casa Blanca ha acusado al presidente Gustavo Petro de ser un “matón” y de ser partícipe del narcotráfico permitiendo la salida de toneladas de estupefacientes que tienen como mercado principal el país norteamericano. Sus críticas escalaron a tal punto que el mandatario colombiano, su esposa Verónica Alcocer; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y su hijo, Nicolás Petro fueron incluidos en la ‘Lista Clinton’.

Petro ha acusado a su par estadounidense de violar la soberanía del país y de la región con los reiterados ataques a lanchas en el Caribe y en el Pacífico alegando que son acciones ofensivas contra el narcotráfico, una de las prioridades de la Administración Trump.