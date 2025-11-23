Como macabro se podría calificar el asesinato de una adulta mayor presuntamente a manos de su nieto al que le dio acogida durante tres meses en su casa tras quedar en libertad condicional, en 2023. Ahora, la Fiscalía General de la Nación lo imputó de dos delitos.

Los elementos materiales probatorios y evidencia física recopilados por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar a Yeison Alberto Melo, de 27 años, como el presunto responsable del crimen de su abuela, en hechos ocurridos entre el 9 y 13 octubre de 2023, en Cali.

“De acuerdo con la investigación, que contó con el apoyo de personal de la Sijín de la Policía Nacional, la víctima, una modista de 68 años, convivía con el hoy imputado desde hacía tres meses, ya que se encontraba en libertad condicional por una condena en su contra”, detalló el ente investigador.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el barrio Alfonso López de la capital del Valle del Cauca. La evidencia física hallada en el lugar por los investigadores estableció que la víctima fue asesinada allí y que sus restos fueron incinerados en un horno y algunos de ellos enterrados en varias materas.

Debido a la crueldad del asesinato y por solicitud de la Fiscalía, los restos y algunos elementos hallados en el lugar del crimen, fueron sometidos al análisis de ADN lo que permitió establecer la plena identidad de la víctima, así como la presunta responsabilidad de su nieto en el homicidio.

Dos años después de ocurrido el atroz hecho, Melo fue capturado el pasado 19 de noviembre, en Jamundí por Personal de la Sijín.

Tras ello, un fiscal de la Seccional Cali le imputó los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

En desarrollo de las audiencias concentradas le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.