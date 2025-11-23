La tensión entre Venezuela y Estados Unidos sigue aumentando así como los esfuerzos de la Administración Trump por ejercer presión sobre el régimen chavista para que abandone el poder. Ahora, en una nueva estrategia, la Casa Blanca evalúa la posibilidad de lanzar panfletos sobre Caracas en una “operación psicológica”.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto y citadas por el medio The Whashington Post, el Gobierno estadounidense propuso la idea para “mayor presión”. Los folletos destacarían la recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de Maduro.

Esta nueva estrategia podría llevarse a cabo este domingo 23 de noviembre coincidiendo con el cumpleaños 63 del dictador chavista, que habría negociado una salida del poder en un plazo de dos años con la Casa Blanca, según el New York Times, pero que fue rechazada por los estadounidenses que ven inminente la renuncia de Maduro.

A esto se le suma que Estados Unidos ha reforzado en los últimos meses su presencia militar en el Caribe y en el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones, en un despliegue que la Administración de Donald Trump enmarca en su operación ‘Lanza del Sur’ y en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, el mandatario venezolano considera que este despliegue es un intento para sacarlo del poder, por lo que ha ordenado, desde hace meses, a que el país se mantenga en alerta y realice ejercicios de preparación militar ante una eventual “agresión”.

Ese sábado, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera en la víspera un aviso internacional que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe, las aerolíneas Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil) y Avianca (Colombia) informaron que suspendieron sus vuelos hacia este país, mientras que la colombiana Wingo señaló que mantiene sus operaciones con normalidad.

La aerolínea venezolana Avior anunció, por su parte, que mantendrá con normalidad sus vuelos nacionales e internacionales.