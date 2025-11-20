La Fiscalía General de la Nación anunció este viernes la judicialización de Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, implicada en el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

Según el ente acusador, Katherine Martínez habría participado en la planeación y coordinación de una acción terrorista en el sector de Teusaquillo, al norte de Bogotá, que no alcanzó a ejecutarse.

“La mujer se habría concertado con otras personas para ejecutar el atentado el pasado 3 de junio. En ese sentido, es señalada de asumir la logística criminal, realizar vigilancias en el sector escogido, recibir una bomba tipo lapa con su respetivo detonador, transportarla y entregarla a un adolescente que sería el encargado de instalarla”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la Fiscalía indicó que alias Gabriela se abstuvo de llevar el explosivo al sitio indicado para que fuera detonado, debido a la presencia de unidades de la Policía Nacional en vía pública.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Martínez Martínez el delito de terrorismo, cargo que no fue aceptado por la mujer.

Cabe señalar que actualmente la procesada está vinculada y permanece privada de la libertad en centro carcelario, por su presunta participación en el asesinato de Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en Bogotá.