Por:  Redacción País

BOGOTÁ. Luego de que la Contraloría señalara un presunto detrimento patrimonial en la hidroeléctrica Urrá, la compañía, aunque reconoce la notificación del ente de control fiscal, afirma que actuó de acuerdo a la ley y la política de bajas tarifas.

La Contraloría había advertido de un supuesto detrimento patrimonial por más de $241 mil millones en la hidroeléctrica, notificado a la empresa en una carta enviada la semana pasada.

El presunto detrimento sería a raíz de la falta de estrategia en la fijación de precios de la electricidad durante la sequía en 2024.

Ante lo que la empresa respondió: “Colombia afrontaba una temporada de sequía, mientras la situación de nuestro embalse era contraria, superando los niveles máximos permitidos, con riesgo de rebosamiento y el consecuente impacto económico y social en las comunidades aguas abajo del sitio de la presa”.