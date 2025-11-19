Armando Benedetti, ministro del Interior, reconoció este miércoles que la Paz Total, uno de los programas bandera del Gobierno de Gustavo Petro, no ha dado los resultados esperados en el país.

Lea: Consejo de Estado ordenó a Petro y a Benedetti rectificar señalamientos que vinculan al personero de Ocaña con el ELN

La declaración del ministro se dio en el marco de una comisión de derechos humanos que se adelantó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

“Ustedes hablan mucho de que la paz total fracasó. Pudiera ser. No les niego esa afirmación, pero no podemos seguir diciendo que a raíz de que fracasó, las Fuerzas Militares nunca estuvieron presentes para actuar”, reconoció el alto funcionario.

Lea: “Todo es producto de un delito”: Benedetti a la Corte Suprema tras señalamientos en su contra por enriquecimiento ilícito

“Yo no he escuchado —ya habría pasado porque han salido muchos generales— si alguien les dijo que no actúen o dejen de actuar en cierto territorio porque hay un proceso de paz o un acuerdo con algún grupo o estructura criminal”, agregó.

Renglón seguido, Benedetti contó que “los procesos de paz “se acabaron hace año y medio aproximadamente”.

Luego agregó: “Yo digo que pudiera ser que la paz potal fracasó. Cuando digo que no la puedo negar es porque es sujeto de debate. Yo no he dado ningún certificado de defunción de la paz total”.