El Consejo de Estado le exigió al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, rectificar en un plazo de cinco días las afirmaciones que realizaron contra el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, a quien relacionaron con el ELN. Según el alto tribunal, tales declaraciones no tuvieron sustento y terminaron por estigmatizar al funcionario.

La decisión señala que tanto la alocución de Petro, en la que preguntó “¿a quién le trabajan?” en referencia a las críticas al decreto de conmoción interior, como el mensaje publicado por Benedetti en X, donde calificó de “sospechoso de ayudar a la insurgencia” a quien se opusiera a la medida, constituyeron imputaciones infundadas que afectaron la reputación del personero y lo expusieron a un mayor riesgo en una región marcada por la violencia armada.

En consecuencia, el Consejo de Estado ordenó que el presidente realice una rectificación pública en su próxima intervención oficial y que Benedetti publique un mensaje rectificatorio en su cuenta de X, el cual deberá permanecer visible por tres meses y mencionar a Jorge Armando Bohórquez.

Asimismo, también se refirió al esquema de seguridad de Bohórquez. Aunque reconoció que existen medidas de protección, advirtió que la Unidad Nacional de Protección no ha actualizado oportunamente su estudio de riesgo, pese a las amenazas y a la situación de orden público en el Catatumbo. Por ello, la UNP tendrá un plazo máximo de 20 días para realizar una nueva evaluación técnica y determinar si es necesario reforzar la protección del personero.