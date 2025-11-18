El ministro del Interior, Armando Benedetti, envió un mensaje a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que definirá su suerte en medio de los señalamientos en su contra por enriquecimiento ilícito.

A través de su cuenta de X, el funcionario se refirió a las más recientes denuncias que hizo en su contra el exsecretario de transparencia, Camilo Enciso.

Sobre el tema, el mininterior manifestó a la Corte: “Señores de la Sala Especial de Instrucción: todo es producto de un delito. Las últimas mentiras que ha sacado Camilo Enciso son filtraciones de la magistrada Cristina Lombana de un distorsionado informe sobre mis finanzas en un proceso mío”.

Asimismo, indicó en su misiva: “Nadie conoce a Camilo Enciso, él fue secretario de Transparencia con Juan Manuel Santos durante el escándalo más grande de corrupción en Colombia, Odebrecht, y se quedó callado como cualquier cómplice después de que le llegaron varias cartas, que esta semana sacaré, advirtiéndole sobre la corrupción de Odebrecht. Ah, y le falta hombría", dijo Benedetti.

Cabe recordar que Enciso ha hecho varias denuncias en contra de Armando Benedetti, entre ellas la de un supuesto apartamento que ocupó, al parecer, en un exclusivo barrio de Bogotá durante la campaña del presidente Gustavo Petro.

“Otro apartamento de lujo en Bogotá alquilado por Benedetti, cientos de millones en efectivo y gastos de campaña que nadie reportó. Acá les cuento la historia: Tenemos evidencias de que Armando Benedetti alquiló ese apartamento durante 301 días. Eso no sería escandaloso, sino fuera porque la noche en ese lugar tiene un costo de 395 dólares a precio de hoy, pero Benedetti tuvo una tarifa preferencial en ese momento de 289 dólares por noche”, escribió el abogado en sus redes sociales.