El presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X (antes Twitter) a las declaraciones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los “problemas” que hay en Colombia para “detener” el tráfico de drogas.

Trump se refirió al tema durante un vuelo en el Air Force One, la noche del pasado viernes 14 de noviembre, al hablar acerca de los países que —según él— fallan en combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El comentario surgió cuando era consultado por periodistas sobre los próximos pasos de Washington frente a Venezuela.

Primero el mandatario estadounidense respondió con evasivas, pero su postura cambió rápidamente hacia el tema que ha marcado los mayores roces con el gobierno Petro: el narcotráfico, recientemente por el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe bajo la excusa de combatir dicho flagelo. Allí señaló a tres países en particular: Venezuela, México y Colombia.

“En términos de detener las drogas que se esconden, tenemos un problema en México, tenemos un problema en Colombia...”, afirmó, antes de insistir en que el flujo de sustancias ilícitas mantiene “desesperado” a su gobierno.

#AnunciosdeDonalTrump

“De alguna manera he tomado una decisión sobre Venezuela… Hemos avanzado mucho con el tema Venezuela en términos de detener la entrada de drogas… pero tenemos un problema en México, tenemos un problema en Colombia” : @realDonaldTrump 🎥👇 pic.twitter.com/hqzFSDxwPt — Cesar Lorduy (@LorduyCesar) November 15, 2025

En respuesta, el presidente Gustavo Petro señaló en un breve mensaje publicado en su cuenta de X que Estados Unidos también tiene responsabilidad en el problema del narcotráfico debido a la demanda de drogas, sin dejar de reconocer que Colombia ha fallado en el tema de la producción.

Asimismo, le hizo a Donald Trump un llamado al diálogo para enfrentar conjuntamente este asunto que afecta a las poblaciones de ambos países.

“Tenemos un problema en la producción en Colombia y de consumo en EE. UU. Los problemas se enfrentan conjuntamente y dialogando, si no se agravan”, escribió Petro en la red social.