El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que en la madrugada de este sábado 15 de noviembre arribaron oficialmente a la capital los vagones que conforman el tercer tren del Metro de Bogotá.

“La obra avanza y el sueño se hace, por fin, realidad”, dijo el mandatario distrital a través de su cuenta de X.

Galán enfatizó que la llegada de este tren representa un paso importante para el proyecto de la Línea 1 del Metro, reforzando así el compromiso de su administración con la modernización del transporte público en la ciudad.

Uno, dos, ¡tres!



En la madrugada de hoy llegó el tercer tren del Metro a Bogotá.



— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 15, 2025

Cabe recordar que el pasado 5 de septiembre llegaron al puerto de Cartagena los vagones del primer tren del Metro de Bogotá, los cuales pasaron por las carreteras del Atlántico con destino al centro del país.

El tren llegó desde la ciudad de Changchun, en China, tras un largo viaje que comenzó en el puerto de Qingdao a mediados de agosto.

El segundo tren del Metro arribó a Bogotá el pasado 18 de octubre de una manera más discreta. Estos trenes corresponden a la Línea 1 del Metro y cuentan con 135 metros longitud, 2,9 metros de ancho (mínimo) y 3,9 metros de altura, y tienen seis vagones.