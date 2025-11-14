Ya está todo listo para la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

Junior recibirá a Independiente Medellín este miércoles, a partir de las 8:30 p. m., en el estadio Metropolitano, por el Grupo A, el cual también tiene a Nacional y América, los cuales chocarán el jueves, a la misma hora, en el Atanasio Girardot.

El conjunto rojiblanco ya puso a la venta las entradas para este partido y mantuvo los precios que ha tenido a lo largo de todo el semestre.

Las tribunas de sur y norte tienen un valor de $30.000, oriental de $50.000 y occidental de $100.000. A todos hay que sumarles el valor del servicio de la empresa WArena.

Cabe recordar que ‘el Tiburón’ también tiene a la venta abonos para los tres partidos de los cuadrangulares semifinales.

Por otro lado, Junior visitará al América el domingo 23 de noviembre, a partir de las 8 p. m., en el estadio Pascual Guerrero, por la segunda jornada del Grupo A.