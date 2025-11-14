Todo está listo en busca de la gran final. Junior ya conoce cuál será su camino en los cuadrangulares semifinales de la Liga-II. El equipo rojiblanco quedó en el Grupo A junto a Medellín, Nacional y América, siendo una zona, a priori, bastante competitiva y pareja.

El cuadro dirigido por Alfredo Arias comenzará su participación recibiendo al Independiente Medellín en el estadio Metropolitano. Luego tendrá que visitar a los caleños en el Pascual Guerrero.

Para la tercera jornada irá al Atanasio Girardot a enfrentar a los verdolagas, rival con el que jugará en la cuarta fecha en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

En la quinta jornada ‘el Tiburón’ será local de los caleños, mientras que cerrará su camino en su zona visitando al DIM en la capital antioqueña.

Si bien ya está definido el calendario para los equipos, la Dimayor todavía no ha dado a conocer las fechas ni las horas para estos compromisos, pero se espera que el próximo miércoles comience la actividad en los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.