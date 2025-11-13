Las autoridades judicializaron a Fernando Alonso Oviedo Sánchez, señalado de protagonizar el violento ataque contra un perro en el municipio de Montecristo, Bolívar, el pasado 3 de noviembre.

El hombre fue imputado por el delito de lesiones que menoscaban la salud del animal agravadas, tras las contundentes pruebas presentadas por la Fiscalía.

De acuerdo con el ente investigador, Oviedo se había entregado inicialmente en el municipio de Yarumal, Antioquia, donde recuperó la libertad por no tener antecedentes en esa jurisdicción. Sin embargo, el caso fue asumido posteriormente por una fiscal del Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal en Bolívar, quien adelantó la imputación formal.

El agresor volvió a entregarse voluntariamente en el departamento de Bolívar y aceptó los cargos. Pese a ello, continuará el proceso en libertad, mientras las autoridades recopilan más material probatorio, incluyendo los videos e imágenes que circularon ampliamente en redes sociales y que fueron clave para su identificación.

Según testigos, la agresión ocurrió luego de que el canino, llamado Bizcocho habría tomado un pedazo de carne al hombre, lo que desató una reacción violenta en la que Oviedo lo golpeó con un látigo y lo pateó repetidas veces.

El caso generó profunda indignación entre los defensores de animales y la ciudadanía, que exigieron justicia a través de plataformas digitales. Entre tanto, Bizcocho continúa su recuperación bajo el cuidado de veterinarios y, según confirmó la Policía de Antioquia, ya tendría un nuevo hogar con el propio comandante de la institución en ese departamento.