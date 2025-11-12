La Policía Nacional, en coordinación con la Interpol, logró la “retención con fines de extradición” de dos ciudadanos británicos, presuntamente integrantes de una red narcotraficante transnacional, requeridos por las autoridades de Inglaterra por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y testaferrato.

El operativo, articulado con la comunidad internacional, se dio en las últimas horas en Medellín.

El director de la Policía, brigadier general William Rincón, señaló que los retenidos serían enlaces de la mafia irlandesa, encargados de articular el tráfico de estupefacientes hacia el Reino Unido en alianza con el Clan del Golfo.

“Seguimos fortaleciendo la cooperación internacional para combatir las estructuras criminales que amenazan la seguridad global”, añadió el general Rincón, a través de su cuenta de X.