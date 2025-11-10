La Corte Suprema de Justicia dejó en firma la condena de 430 meses de prisión contra Gustavo Adolfo Tapia, un hombre que mandó a asesinar a su propia madre, en El Guamo, Tolima.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, Tapia le habría pagado 2 millones de pesos a un hombre, identificado como César Tulio Herrera, para que acabara con la vida de su mamá, atacándola con cuchillo. Además le habría ofrecido una motocicleta al sicario para que cometiera el delito.

Por este hecho, Gustavo Tapia fue condenado por el delito de homicidio agravado; sin embargo después fue absuelto por un juez de conocimiento, quien se declaró impedido, pese a que él mismo había dictado sentencia condenatoria contra César Herrera, autor material del crimen.

Posteriormente, el 17 de noviembre de 2022, el Tribunal Superior de Ibagué revocó la absolución que dejó en libertad a Adolfo Tapia, y lo condenó como determinador del homicidio agravado, tras haber contratado al atacante y fungir como autor intelectual del asesinato.

La Corte Suprema de Justicia señaló que la señora Consuelo Mellao Trujillo, madre del hoy procesado, fue herida en el cuello con un arma corto punzante.

Además, César Tulio Herrera fue capturado y confesó que efectivamente el hijo de la víctima le había ofrecido ese dinero para que asesinara a su mamá, aunque la defensa del hoy procesado intentó mostrar otra versión de los hechos.