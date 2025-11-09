El procurador Gregorio Eljach Pacheco hizo un llamado “a dar riguroso cumplimiento a las restricciones contempladas en la Ley de Garantías Electorales de cara a los procesos electorales de Congreso, presidente y vicepresidente de la República, para el periodo constitucional 2026 – 2030”.

Insistió el jefe del Ministerio Público en la necesidad de respetar la normatividad, que debe ser tenida en cuenta desde el pasado sábado 8 de noviembre de 2025 específicamente en lo relacionado con las administraciones departamentales y municipales, ya que les está prohibido modificar las plantas de personal del respectivo ente territorial y celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos del Estado.

De igual modo, Eljach Pacheco exhortó a la Rama Ejecutiva “a suspender cualquier tipo de vinculación estatal, y a los entes del Estado abstenerse de hacer contrataciones directas, en ambos casos entre el 31 de enero y el 31 de mayo de 2026 y, en caso de presentarse segunda vuelta, hasta el 21 de junio de 2026, salvo en los casos estrictamente exceptuados en la ley”.

Pidió además a los servidores públicos en todo el territorio nacional recordar la prohibición de acosar o presionar a subordinados para que respalden campañas políticas, difundir propaganda electoral en medios oficiales, favorecer a quienes apoyan su campaña con ascensos u otros beneficios indebidos, ofrecer beneficios directos a ciudadanos con el fin de influir en el voto, y despedir a funcionarios de carrera por razones de índole electoral.

Así mismo, reiteró el procurador “la obligación de publicar de manera oportuna toda la información sobre la contratación, incluidos los convenios interadministrativos, en el portal del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), y a que se continúe con la programación contractual para que, durante el período de restricción, las entidades sigan de acuerdo con los cronogramas de actividades previstos, de tal manera que la gestión obedezca a sus planes de desarrollo previamente aprobados”.

Finalmente, el titular del ente de control disciplinario invitó a la ciudadanía a ejercer control social sobre las diferentes autoridades e instituciones públicas sobre hechos que comprometan la conducta de los servidores y de particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas o manejen recursos públicos allegando, en lo posible, los soportes probatorios correspondientes.

E indicó que las quejas y denuncias, incluidas las relacionadas con procesos electorales, pueden radicarse en la sede electrónica de la Procuraduría disponible en https://sedeelectronica.procuraduria.gov.co/PQRDSF/. También pueden presentarse de manera presencial en las procuradurías regionales y provinciales, en las personerías municipales y distritales, o en la sede principal de la entidad, ubicada en la Carrera 5 No. 15-80 en Bogotá D.C.